Зеленский уволил глав 14 райадминистраций

Уволены 13 руководителей районов в Ивано-Франковской области и один - в Херсонской.

Президент Владимир Зеленский уволил 13 председателей районных государственных администраций в Ивано-Франковской и одного - в Херсонской области. Соответствующие распоряжения №319-332 от 16 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Уволены главы следующих районный администраций:

Богородчанской: Франк Ежак;

Верховинской: Олег Лютый;

Галицкой: Николай Попович;

Городенковской: Ярослав Левкун;

Долинской: Юрий Мазур;

Коломыйской: Любомир Глушков;

Косовской: Виталий Кичеряк;

Надворнянской: Александр Кениз;

Рогатинской: Петр Белинский;

Рожнятовской: Ирина Люклян;

Снятинской: Богдан Свищовский;

Тисменицкой: Иван Семанюк;

Тлумацкой: Иван Дрогомирецкий;

Каховской (Херсонская область): Валерий Салтыков.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин назначил 11 заместителей министров.