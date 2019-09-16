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Зеленский уволил глав 14 райадминистраций

Уволены 13 руководителей районов в Ивано-Франковской области и один - в Херсонской.

Зеленский уволил глав 14 райадминистраций
Фото: стопкадр

Президент Владимир Зеленский уволил 13 председателей районных государственных администраций в Ивано-Франковской и одного - в Херсонской области. Соответствующие распоряжения №319-332 от 16 сентября опубликованы на сайте главы государства.

Уволены главы следующих районный администраций:

  • Богородчанской: Франк Ежак;
  • Верховинской: Олег Лютый;
  • Галицкой: Николай Попович;
  • Городенковской: Ярослав Левкун;
  • Долинской: Юрий Мазур;
  • Коломыйской: Любомир Глушков;
  • Косовской: Виталий Кичеряк;
  • Надворнянской: Александр Кениз;
  • Рогатинской: Петр Белинский;
  • Рожнятовской: Ирина Люклян;
  • Снятинской: Богдан Свищовский;
  • Тисменицкой: Иван Семанюк;
  • Тлумацкой: Иван Дрогомирецкий;
  • Каховской (Херсонская область): Валерий Салтыков.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин назначил 11 заместителей министров.

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