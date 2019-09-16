Зеленский уволил глав 14 райадминистраций

Президент Владимир Зеленский уволил 13 председателей районных государственных администраций в Ивано-Франковской и одного - в Херсонской области. Соответствующие распоряжения №319-332 от 16 сентября опубликованы на сайте главы государства.
Уволены главы следующих районный администраций:
- Богородчанской: Франк Ежак;
- Верховинской: Олег Лютый;
- Галицкой: Николай Попович;
- Городенковской: Ярослав Левкун;
- Долинской: Юрий Мазур;
- Коломыйской: Любомир Глушков;
- Косовской: Виталий Кичеряк;
- Надворнянской: Александр Кениз;
- Рогатинской: Петр Белинский;
- Рожнятовской: Ирина Люклян;
- Снятинской: Богдан Свищовский;
- Тисменицкой: Иван Семанюк;
- Тлумацкой: Иван Дрогомирецкий;
- Каховской (Херсонская область): Валерий Салтыков.
Напомним, на прошлой неделе Кабмин назначил 11 заместителей министров.