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Денисова: "Мы очень боялись, что этого освобождения не произойдет"

"У президентов (Порошенко и Зеленского) — разная риторика".

Денисова: "Мы очень боялись, что этого освобождения не произойдет"
Фото: Макс Левин

Информацию об обмене пленными между Украиной и Россией пытались держать в тайне, поскольку очень боялись, что этого не произойдет. Об этом в интервью LB.ua Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Почему с первой до последней минуты мы держали все в тайне? Мы очень боялись, что этого освобождения не произойдет. Могли быть любые сюрпризы... Было важно, чтобы и общество это понимало. В первую очередь, речь шла о человеческих жизнях. Думаю, что и президент очень сильно за это переживал – все было очень не просто. Я, как уполномоченный по правам человека, считаю, что самое ценное – это человеческая жизнь. Со всем остальным как-то справимся…" - сказала Денисова.

По ее словам, список по освобождению формировался на уровне президентов.

"На сколько мне известно, президенты определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Мы (представителям рабочей группы — LB.ua) занимались реализацией договоренностей между президентами. Сначала было 24 моряка... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - добавила она.

"У президентов (Порошенко и Зеленского — LB.ua) — разная риторика. И я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло самую важную роль в достижении этой цели", - считает Денисова.

На вопрос, осознает ли Владимир Зеленский, что "играть по-честному" с Владимиром Путиным невозможно, омбудсмен сказала: "Я думаю, что президент знает, что Путин — это Путин". 

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