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Разумков анонсировал новый избирательный кодекс

На его разработку потребуется время. 

Разумков анонсировал новый избирательный кодекс
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Глава парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что Верховная Рада примет новый закон о выборах народных депутатов по пропорциональной системе. Об этом он сообщил сегодня, 16 сентября на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Однако, по словам Разумкова, на доработку прошлого или разработку нового кодекса, так или иначе потребуется время. 

"Скорее всего, будет новый вариант. Или доработанный прошлый, или новый вариант Избирательного кодекса. Потому что, с одной стороны, нужно сделать качественный документ, закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине. Но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро, - не совсем корректно", - сказал Разумков.

Он спрогнозировал, что в новой версии избирательного законодательства будет заложена пропорциональная система выборов нардепов.

"Я думаю, что эта дискуссия своевременна. Потому что если ее откладывать, то будем и через 5 лет с вами дискутировать относительно Избирательного кодекса... Следующие выборы начинаются, когда заканчиваются предыдущие. Поэтому заниматься подготовкой закона, который позволил бы проводить выборы, нужно заблаговременно", - подчеркнул глава ВР.

Напомним, Избирательный кодекс был принят предыдущим составом Верховной Рады в июле 2019 года. Действующий президент ветировал его из-за «положений, противоречащих Конституции».

Один из лидеров «Слуги народа», народный депутат Александр Корниенко в интервьюLB.ua заявил, что Избирательный будет пересматриваться, отметив, что партия намерена радикально менять эту систему. 

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