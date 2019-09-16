Пленум Верховного Суда выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления

Пленум Верховного Суда 16 сентября выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления (№1008), усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

При этом ВС поддержал предложение уравнять в выплате вознаграждения судей первой и апелляционной инстанций, как прошедших успешно квалификационное оценивание, так и еще не завершивших его.

"Президентский законопроект №1008 никак не обосновывает необходимости сокращения Верховного Суда. В нем констатируются преимущественно проблемы ВККС, Высшего совета правосудия, проблемы квалифоценивания, неравенство в оплате труда судей и отсутствие их достаточного количества", - отметила председатель Верховного Суда Валентина Данишевская.

Напомним, Высший совет правосудия считает, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

Данный законопроект, в частности, предлагает уменьшить состав Верховного Суда с 200 судей до 100 судей. Согласно действующему законодательству, в Верховный суд входят судьи в количестве не более 200 человек. Также предлагается уполномочить Высший совет правосудия назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократить количество членов ВККС с 16 до 12.

Законопроект предусматривает, что срок полномочий члена комиссии будет составлять четыре года; один человек не сможет осуществлять полномочия члена ВККС два срока подряд.

Назначение на должности 12 членов ВККС будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Высший совет правосудия образует конкурсную комиссию, в состав которой будут входить: три человека, избранные Советом судей Украины из числа его членов; три человека из числа международных экспертов, предложенных в состав общественного совета международных экспертов международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Основанием для перезапуска ВККС президент считает ее неудовлетворительную работу в нынешнем формате.

Согласно действующему законодательству, в состав ВККС избираются либо назначаются 16 членов: съездом судей Украины - восемь; съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений - два; съездом адвокатов Украины - два; уполномоченным Верховной Рады по правам человека – два; председателем Государственной судебной администрации Украины - два.