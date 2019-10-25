Пленум Верховного Суда просит Зеленского ветировать ​законопроект о деятельности органов судейского управления

Пленум Верховного Суда обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект №1008, что касается судебной системы.

За такое решение проголосовали все зарегистрированные 163 судьи, передает корреспондент LB.ua.

Как сообщалось, соответствующий проект закона предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.

"Законопроект №1008 несет в себе угрозу независимости судебной системы. Мы настаиваем на том, чтобы изменения в законодательство относительно судоустройства и статуса судей обсуждались с судебной системой. Это, я бы сказала, - наше политическое требование. Необходимо обеспечить независимость одной ветви от другой", - заявила председатель Верховного Суда Валентина Данишевская во время пленума.

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Вместе с тем, она подчеркнула, что судьи не выступают против любых изменений, а - за постепенные изменения.

"Чтобы количество судей (Верховного Суда, - LB.ua) менялось в зависимости от нагрузки, а также естественным образом (путем увольнения по собственному желанию и отставки, - LB.ua)", - добавила Данишевская.

Также она тметила, что многие международные организации подавали свои замечания по этому законопроекту.

Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе.