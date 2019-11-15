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Верховный Суд обратился в КС по поводу судебной реформы

Ранее Верховный Суд просил президента не подписывать данный законопроект.

Верховный Суд обратился в КС по поводу судебной реформы
Архив
Фото: pravo.ua

Верховный Суд обратился в Конституционный Суд по поводу конституционности положений Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Такое решение судьи ВС приняли сегодня на заседании Пленума Верховного Суда, сообщает пресс-служба суда.

Верховный Суд отмечает неконституционность повторной проверки на компетентность, добропорядочность и профессиональную этику судей Верховного Суда из-за сокращения Верховного Суда. Также Пленум ВС обращает внимание на неконституционность положений, которые уменьшают заработную плату судьям и определяют порядок дисциплинарной ответственности судей. Кроме этого, неконституционными Верховный Суд считает определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и порядок увольнения членов Высшего совета правосудия новым органом, не предусмотренным Конституцией.

«Мы надеемся, что КСУ рассмотрит наше представление в кратчайшие сроки, чтобы обезопасить судебную систему от начала внедрения неконституционных положений законов», - отметила глава Верховного Суда Валентина Данишевская.

Напомним, 16 октября Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе.

25 октября Пленум Верховного Суда обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект №1008, что касается судебной системы.

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