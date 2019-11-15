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"Слуга народа" не планирует исключение новых депутатов, - Арахамия

Он не исключил, что Скороход войдёт в одну из оппозиционных фракций.

"Слуга народа" не планирует исключение новых депутатов, - Арахамия
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия не планирует исключение новых депутатов. Об этом он заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передаёт корреспондент LB.ua.

«Пока у нас нет такого на повестке дня (исключения новых депутатов). Следующие две недели вообще не будет заседаний фракции», - заявил он.

Арахамия не исключил, что исключённая из фракции «Слуга народа» депутат Анна Скороход войдёт в одну из оппозиционных фракций.

«Давайте я сделаю прогноз: в какой фракции госпожа Скороход будет... Вчера уже были трансферы и такие предложения».

Арахамия подчеркнул, что на данный момент «на 99% Скороход исключена из фракции, а что касается Полякова, то ещё считаем голоса. Там было много тех, кто был не согласен (с его исключением)», - добавил он.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что нардепов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "СН" за неголосование за те законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

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