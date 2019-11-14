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Бюджет-2020: в турборежиме и со скандалом

Верховная Рада в ускоренном режиме приняла в целом бюджет на 2020 год. Принятие главного финансового документы страны «затмил» внутрипартийный скандал в «Слуге народа». О всех подробностях – в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Левин

Поправка раздора

Впервые за последние годы Государственный бюджет на следующий год, был принят Радой не ночью и не «под елку», что было «доброй» традицией предыдущих созывов. На этот раз Кабмин и депутаты «сделали это вместе» даже раньше конституционного «дедлайна» (крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря, – А.С.).

После горячей среды, когда депутаты голосовали земельный закон, четверговое заседание ВР получилось на удивление спокойным. Парламентарии по плану должны были в полдень начать рассмотрение изменений к Бюджетному кодексу, после чего – и сам проект бюджета. Но уже в 10.15 спикер Дмитрий Разумков предложил не откладывать такие важные вопросы «в долгий ящик». Поспешность вполне объяснима: утром в Киеве начала работу миссия МВФ и «слугам» был необходим позитивный фон для переговоров с главным кредитором Украины.

Изменения в Бюджетный Кодекс, которые по процедуре принимаются до закона о государственном бюджете (как процедурные механизмы для реализации самого бюджета, – А.С.) представил с трибуны глава подкомитета ВР по бюджетной политике Юрий Кузбит. Он сообщил, что из поданных депутатами свыше 200 правок, учтено только 85. Главной причиной отказа Минфина и профильного бюджетного комитета в удовлетворении «хотелок» депутатов Кузбит назвал «разбалансирование бюджета и его основных показателей, в частности, расходной части».

Фото: Макс Левин

Далее депутаты по процедуре перешли к голосованию за отдельные правки, которые не были поддержаны комитетом, но рассмотрение которых все-таки требовали их авторы. Как правило, речь шла о предложениях мажоритарщиков, которые обычно до последнего бьются выделение средств на свои округа. Вполне прогнозируемо, основная часть таких поправок банально «отфутболили».

Однако что-то пошло не так, когда Дмитрий Разумков поставил на голосование правку под номером 209 к Бюджетному Кодексу одного из мажоритарщиков от «Слуги народа» Зиновия Андрийовича, избранного по 87 округу Ивано-Франковской области. Дело в том, что посредством изменений в Бюджетный Кодекс Кабмин Алексея Гончарука планировал забрать у местных бюджетов сборы от акциза на топливо – 7,7 млрд. грн – которые в предыдущие годы оставались на местах и были серьезной мотивацией децентрализации и финансовой независимости органов местного самоуправления. Андрийович, бывший мэр Надворной, подал правку, которой предлагал зарубить на корню эти планы Кабмина.

«Нельзя забирать эти средства от акцизов с местных бюджетов. Об этом нас спросили все мэры и главы администраций. Эти деньги нужно оставить в местных общинах, что даст им возможность стать на ноги, а с 1 января 2021 года – наполнять ими дорожный фонд. Прошу всех мажоритарщиков поддержать мою правку», – заявил Андрийович.

В бюджетном комитете эту поправку отклонили, заявив, что она нарушит общий баланс бюджета и создаст «дыру» в 7,7 млрд. грн.

Правка была поставлена на голосование и на табло появилось явно неожиданные для Минфина 275 «за». Голосовали не только большинства «слуг», но и представители всех оппозиционных фракций вместе с внефракционными. Зал взорвался аплодисментами, а министр финансов Оксана Маркарова поспешно покинула ложу правительства, направившись в президиум к Разумкову. Спикер вынужден был остановить заседание, в президиум подтянулся и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. После переговоров Разумков объявил перерыв для консультаций.

Фото: Макс Левин

«Слуга» Александр Дубинский такое неповиновение мажоритарщиков связал с тем, что «надо было громче хвастаться про то, что договорились с металлургами по снижению ренты». (По версии нардепа, Кабмин договорился с Ассоциацией металлургов о поднятии ренты на добычу руды до 12% вместо планируемых 14%, что сэкономит компаниям ГМК свыше 600 миллионов гривен в год, – А.С.)

«Теперь Арахамия бежит рыдать в подвал, умолять фракцию. Клоуны», – не подбирал слов Дубинский.

К слову, информацию о планах с повышением ренты на 12%, а не 14%, как изначально планировалось, в кулуарах журналистам подтвердил глава налогового комитета и «слуга» Даниил Гетьманцев. Правда, какие-либо коррупционные «подвохи» комментировать отказался.

В итоге разговор в «Катрусином кинозале» вместо запланированных изначально пяти минут перерыва затянулся почти на два часа. Ближе к 12.00 депутаты таки вернулись в зал. Никита Потураев из «Слуги» сообщил, что 7,7 млрд. грн все-таки решили оставить на местах, но «сейчас вы увидите формулу, по которой мы выровняем баланс бюджета».

Депутаты не стали возвращаться к переголосованию правки Андрийовича. «Но проголосовали кучу других правок к Бюджетному Кодексу, которыми по другим статьям таки доберут деньги с регионов. Конкретно в поправках нужно разбираться. Сами «слуги» не понимали за что голосуют, поэтому только в итоговом документе мы сможем почитать и понять: где же таки урезали финансирование на местах», – заявил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко после голосования по бюджету во втором чтении и целом.

Скандал с российским душком

Казалось бы, с Бюджетным Кодексом хоть и не без проволочек, но было покончено, и все спорные моменты сняты. Но тут на трибуну вышла нардеп Анна Скороход, которая стала известной после того, как расплакалась прямо в зале во время рассмотрения закона об анбандлинге «Нефтегаза». Тогда Скороход дала волю эмоциям из-за того, что её правки к документу не учли. Коллеги по фракции пытались сгладить конфуз, ссылаясь на «положение» Скороход. Мол, гормоны беременной женщины.

Фото: Анна Стешенко

Теперь же депутат не плакала, зато открыто обвинила Офис президента, Генпрокуратуру и главу фракции Арахамию в репрессиях по отношению к ней и её гражданскому мужу Алексею Алякину, до недавнего времени – гражданину РФ, которого на бывшей родине обвиняют по ряду статей уголовного кодекса и требуют его экстрадиции.

«Сегодня за мои политические предпочтения, за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента одному из замов генерального прокурора моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности, газотранспортной системы, а также «красная кнопка» против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное», – заявила Скороход.

Она сообщила, что основанием для задержания супруга стал запрос России от 2017 года.

«Я обращаюсь лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Государственному бюро расследований и к другим правоохранительным органам с просьбой остановить произвол, который вы делаете. Когда шла в парламент, не думала, что депутатов будут ломать через колено», – нервничая, выступала она.

За ней на трибуну поспешно вышел Давид Арахамия, заявив: «Если загуглить гражданского мужа госпожи Скороход, то все станет понятно. (Странно, что в «Слуге» не загуглили, когда согласились на выдвижение Скороход, скромного менеджера строительного комбината, от партии по мажоритарному округу, – А.С.) А фракция не имеет отношения к задержанию».

Фото: Макс Левин

По словам главы фракции «СН», Скороход неоднократно обращалась к депутатам и предлагала денежное вознаграждение за решение тех или иных вопросов. Также, по словам Арахамии, члены Комитета ВР по энергетике жаловались на давление со стороны мужа Скороход: «Алякин угрожал депутатам, которые работают в профильном комитете, я не буду называть фамилии, потому что им угрожали люди из криминальных кругов, и я не хочу никого подставлять. Сейчас дойдет до того, что будем предоставлять охрану каждому члену комитета, зачем это делать?».

Как ни странно, после таких заявлений сразу три фракции – «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» – выступили в поддержку Скороход, потребовав создания ВСК по факту давления на депутата. На что Разумков не отреагировал, объявив о рассмотрении проекта бюджета на 2020 год.

Позже, в кулуарах Давид Арахамии сообщил, что фракция рассмотрит вопрос об исключении Скороход из фракции. При этом, не исключил, что Скороход на самом деле такой себе «засланный казачек» России.

Подобное обвинение озвучил и глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, заявив, что те самые правки, из-за которых Скороход плакала в зале парламента, были на руку России: «Нефтегаз» сейчас в сложной дискуссии с «Газпромом», и если мы не будем отвечать европейским правилам, «Газпром» использует эту формальную зацепку, чтобы не продолжать транзит газа через Украину. И когда она своими правками фактически помогала Газпрому в этой истории».

Бюджет без особых изменений

Пока скандал имени Скороход кипел в кулуарах, в сессионном зале по ускоренной процедуре представила глава Минфина Маркарова. Она сразу же начала с позитивной ноты. Мол, никогда так рано ещё бюджет не принимался

«Сегодня мы абсолютно спокойно рассматриваем бюджет, учитывая предложенные изменения и поправки депутатов ко второму чтению, которые мы очень детально изучили», – выступала она.

Фото: Макс Левин

Но в сухом остатке, как рассказал LB.ua замглавы бюджетного комитета и член фракции «Батькивщина» Иван Крулько, кардинальных отличий в итоговом варианте бюджета в сравнении с первым течением нет. За исключением только двух позиций: незначительно снижен дефицит и курс доллара – до 27 грн. Документ полностью по своей сути повторяет изначальную бюджетную декларацию ещё правительства Владимира Гройсмана. То есть обещанного командой Зеленского экономического прорыва таки не будет.

«Да, мы оставляем 3,7% роста ВВП на следующий год. Но наша цель – это 5-7% роста... Драйверы роста заложены. Это и концессия, и приватизация, и развитие наших производств, и привлечение инвесторов. Вся наша команда над этим будет работать», – пообещала министр в ответ на критику.

 

За два часа, ещё до окончания утреннего заседания и без особых споров и традиционных затяжных консультаций, «за» бюджет в целом проголосовали 241 «слуг» и 19 членов группы «За будущее». Остальные фракции воздержались или голосовали против.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, Специальный корреспондент
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