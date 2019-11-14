ГПУ объяснила задержание мужа депутатки из "Слуги народа"

Генеральная прокуратура прокомментировала задержание российского гражданина Алексея Алякина, который является мужем нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход.

"В четверг, 14 ноября, полиция задержала гражданина РФ, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном арест решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины, предоставив миграционной службе ложные сведения", - говорится на сайте ГПУ.

В Генпрокуратуре напомнили, что Алякина уже задерживали в августе 2018 года.

"В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен из-за получения гражданства Украины. Однако, решение о получении гражданства было дважды отменено миграционной службой из-за предоставления ложных сведений и поддельных документов", - говорится в сообщении.

11 ноября 2019 розыск Алякина был восстановлен, в результате чего он был задержан.

Напомним, что на пленарном заседании Верховной Рады 14 ноября депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.

Давид Арахамия в ответ заявил, что Скороход никто не преследует и пообещал вынести вопрос об ее исключении из фракции.