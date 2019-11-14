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Зеленский подписал закон о создании электронной системы в сфере строительства

Это позволит подавать документы в электронной форме для получения всех услуг в сфере строительства и получать такие услуги в электронной форме.

Зеленский подписал закон о создании электронной системы в сфере строительства
Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский подписал закон о создании единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

"Закон имеет целью улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечение публичности предоставления таких услуг", - сказано в сообщении.

Документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит в информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и других предусмотренных законом услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме. Оплату административных услуг в сфере строительства и штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности можно будет осуществлять с помощью электронной системы", - говорится в сообщении.

Законом также предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.

Вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.

Отмечаеться, что имплементация закона будет способствовать повышению качества предоставления услуг в сфере строительства, снижению коррупционных рисков при предоставлении таких услуг, обеспечит публичность в этой сфере. Кроме того, реализация закона поспособствует повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство.

Напомним, 17 октября Верховная рада Украины одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №1081. За документ проголосовали 319 нардепов. 

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