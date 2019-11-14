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Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход

У бизнесмена нет гражданства ни одной из стран. 

Адвокат раскрыл детали задержания мужа "слуги народа" Скороход
Алексей Алякин
Фото: 24tv.ua

Гражданский муж нардепки фракции "Слуга народа" Анны Скороход - бизнесмен Алексей Алякин - был задержан 14 ноября из-за объявления в розыск в России. Об этом сообщил в комментарии "Украинской правде" его адвокат Сергей Тарасюк.

"В 10 часов утра на углу улиц Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции. Он объявлен в розыск, был задержан год назад, временное задержание уже прошло. Он, скажем так, прошел все процедуры, пока продолжается экстрадиционная проверка", - сообщил Тарасюк.

Он подчеркнул, что повторное задержание законодательством не предусмотрено. 

"Основания для задержания те же, что и год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - заявил правозащитник.

Алякин будет доставлен в СИЗО, позднее ему изберут меру пресечения. По словам Тарасюка, предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены. Он также добавил, что бизнесмен не имеет никакого гражданства. В 2013 году он, получая украинский паспорт, отказался от российского. Украинского же гражданства его лишили в 2019 году.

Напомним, на пленарном заседании Верховной Рады 14 ноября депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца российского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

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