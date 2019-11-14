ВАКС арестовал 500 тысяч евро Онищенко в Эстонии

Высший антикоррупционный суд арестовал 500 тысяч евро на банковском счете экс-депутата Александра Онищенко в Эстонии.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.

"В среду, 13 ноября, с участием прокурора САП в Антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по так называемому «газовому делу» об обвинении бывшего народного депутата Украины 7-го созыва и его финансового директора. На заседании прокурор заявил два ходатайства об аресте средств ексдепутата в Эстонский Республике и его счету в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 20 сентября 2019 года Онищенко провел со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 тыс Евро. Эти деньги были частью сделки по покупке новой беговой лошади. Эстонские правоохранители заморозили средства на счету Онищенко. После этого САП добилась их ареста.

Дата следующего заседания будет сообщена дополнительно.

Напомним, Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, в декабре должен вернуться. По информации НАБУ, его должны экстрадировать из Испании, где он проиграл все суды.

Ранее Онищенко заявил, что вернется в Украину, как только компетентные органы дадут ему разрешение на въезд.

В июне Онищенко заявил, что уже подал официальные запросы для своего возвращения в Украину в соответствующие органы.

Он также подавал документы в ЦИК для участия в выборах, но получил отказ.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.