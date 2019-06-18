Онищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в Украину

Беглый украинский депутат Александр Онищенко заявил, что уже подал официальные запросы для своего возвращения в Украину в соответствующие органы. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Планы возвращаться у меня есть, мы подали сейчас официально запросы и в суд, в котором у меня дело, и в антикоррупционную прокуратуру, о том, что я хочу вернуться. И учитывая то, что я нахожусь в Испании, мы подали официально в компетентные органы Испании прошение о том, чтобы разрешить мой выезд в Украину, то есть, официально документы для этого всего подготовлены", - рассказал Онищенко.

По его словам, на сегодняшний день "украинская сторона сама затягивает его возвращение".

Также Онищенко добавил, что основная причина его отсутствия в Украине последние годы была "чисто технической".

"Основная причина – моего отсутствия последних 3 лет в Украине чисто техническая, потому что их не устроило, как подала партия платежку, как был проплачен залог, 41 тысяча, от моей партии, там была ошибка в отчестве. Мы подали сегодня второй раз все повторно документы, поэтому будем наблюдать дальше. Ну, я технически обосновал согласно украинскому законодательству, украинской Конституции, причину своего там отсутствия, поэтому будем рассчитывать на закон", - рассказал Онищенко.Ранее Александр Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах и получил отказ.

Напомним, Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.