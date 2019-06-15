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Беглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах

Он указал, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях за границей.

Беглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах
Александр Онищенко
Фото: zik.ua

Беглый украинский депутат Александр Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах. Об этом в эфире "5 канала" 14 июня сообщила секретар ЦИК Наталья Бернацкая.

"Онищенко подал документы в ЦИК. В пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях. Мы будем анализировать весь пакет, в ближайшее время будем рассматривать этот вопрос", - сказала Бернацкая.

Согласно законодательству, кандидат в народные депутаты должен проживать в Украине в течение пяти лет перед выборами.

Напомним, Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

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