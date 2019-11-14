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Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины
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К Западу - спиной, к России – лицом. Страховка разворота - $ 100 млрд

Накануне визита миссии МВФ в Украину олигарх Игорь Коломойский заявил, как отрезал: Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией.

Фото: delo.ua

Еще один кирпич в стене. В стене Киева с Западом. Сначала во вторник казахский президент Назарбаев поведал о готовности Зеленского наедине с Путиным обговаривать условия прихода «русского мира» на Донбасс (если мир – то только «русский», другого там пока наступить не может). Называя вещи своими именами: командующий авангардной армией западного блока в гибридной войне с Россией согласен на сепаратные тайные переговоры с противником.

А на следующий день Коломойский и повестку этих переговоров в интервью New York Times обрисовал. Речь идёт ни много ни мало о кардинальном геополитическом развороте – от Запада к России. Ничего личного – только бизнес. Тем более, что Коломойский уже в прошлом году пытался «загладить недоразумения» с Кремлём и слал Путину сигналы об этом. Мол, ошибка вышла в 2014-ом, рамсы попутал…

На эти просьбы о прощении тогда Кремль ответил отказом. Теперь новая попытка и откровения от Коломойского: жадный и циничный Запад (не Россия!) заставляет украинцев воевать за свои территории, но денег при этом не даёт. В то время как россияне «с удовольствием» дали бы Украине прямо сейчас 100 миллиардов долларов. И вмиг наступит мир (тот самый – «русский») и торгово-славянское братство. А война россиян против Украины забудется лет через 5-10…

Понятное дело, слова Коломойского - это не прямая речь Зеленского. Но именно глава МИДа правительства Зеленского Пристайко в понедельник тоже сказал, что надо как-то побыстрее договориться с Путиным. Чего от Зеленского категорически требует доверивший ему 73% акций ЗАО «Украина» народ.

Осталось дождаться скорого подтверждения курса на «русский мир» от самого президента. И оно последует. И очень скоро. Потому что перед ним стоит очень трудная дилемма: либо выполнить жёсткие условия Запада (ни пяди «Приватбанка» Коломойскому, реальная, а не эфемерная, наконец, борьба с коррупцией, практически ощутимые результаты реформ и т.д. и т.п. – а до той поры ни денег МВФ, ни западных инвестиций) либо попросить денег у куда менее требовательного и снисходительного «старшего брата». Никаких заметных подвижек в выполнении категорических требований Запада нет и близко. А деньги нужны. Причём срочно.

Так что на горизонте - римейк трёхмиллиардного займа лично в руки Януковичу в 2013-ом за отказ подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Интересно, сколько Киев запросит, а Кремль предложит сейчас за ещё один геополитический разворот Украины?

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
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