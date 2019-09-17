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​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)

Премьер считает нецелесообразным "тратить ресурсы на уничтожение друг друга".

​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Алексей Гончарук готов к компромиссу с Игорем Коломойским по Приватбанку.

Об этом он сказал в комментарии FT.

"Я полностью уверен, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения вместо того, чтобы тратить ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я положительно настроен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса", - сказал украинский премьер-министр.

При этом он добавил, что "каким-бы ни был выход, мы должны его найти вместе с МВФ".

Обновление 11:37. Пресс-служба правительства опубликовало комментарий Гончарука по этому поводу. В нем он утверждает, что никакие переговоры с Коломойским по Приватбанку не ведутся.

"Утром вышла статья в Financial Times, в которой я комментирую дело Приватбанка и якобы подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки «над и»: правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - заявил Гончарук.

Приватбанк был национализирован в конце 2016 года. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 155 млрд гривен.

Сейчас национализация Приватбанка является предметом многочисленных судебных разбирательств между государством и бывшими акционерами.

13 сентября Коломойский сказал, что видит хорошее окно возможностей для мирового соглашения по Приватбанку.

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