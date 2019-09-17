Трассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий Голик

Укравтодор возобновил ремонт трассы Днепр - Кривой Рог. На дорожные работы выделено 400 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик, передает «Деловая столица».

По словам Голика, Укравтодор хронически «забывал» об этой трассе. Несмотря на то, что, вокруг нее проживает 2 млн человек, она была у Укравтодора не в приоритете.

«Напомнили про важность этой трассы. И показали, как должны ремонтироваться трассы на примере Запорожье - Мариуполь. Были выделены 400 млн на Днепр - Кривой Рог. Работы на этой трассе возобновлены. Сейчас покажем, за сколько дней 400 миллионов можно превратить в качественное дорожное покрытие», - написал Голик.

Он также добавил, что в следующем году в приоритете трасса Днепр - Кривой Рог - Николаев.

Ранее в интервью Юрий Голик рассказал о совещании в Офисе президента, на котором было решено завершить ремонт трассы Запорожье-Мариуполь за три месяца вместо трех лет. Таким образом дорожные работы по укладке асфальта на трассе Запорожье-Мариуполь закончатся к 1 октября. Работа ускорена за счет большего количества смен и техники.