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Полиция объявила в розыск чиновников днепровского горсовета

В пятницу в горсовете прошли обыски по делу о растрате средств.

Полиция объявила в розыск чиновников днепровского горсовета
Фото: dumskaya.net

Национальная полиция объявила в розыск заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, а также начальников управлений городского совета и представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор ремонта нового моста в связи с тем, что они скрываются от следствия.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Разыскиваемые фигуранты дела подозреваются в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн гривен.

Начальник участка будет держаться под стражей с возможностью внесения залога в 1 млн гривен.

Напомним, 7 сентября в Днепре после капитального ремонта открылся Центральный мост, который был предметом спора между президентом Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым. Политики заключили пари: если Центральный мост в Днепре не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется, Зеленский приедет на церемонию.

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