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"Европейская солидарность" призывает Кабмин обнародовать текст бюджета-2020

"Депутатские фракции ожидают текстабюджета, для того, чтобы мы могли над ним поработать".

"Европейская солидарность" призывает Кабмин обнародовать текст бюджета-2020
Фото: Макс Требухов

Партия "Европейская Солидарность" отмечает необходимость качественного разработки проекта бюджета на 2020 год представителями всех фракций  и призывает представителей правительства как можно скорее начать консультации с парламентом.

Об этом на согласительном совете заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, сообщается на сайте политсилы.

"Вы заявили, что правительство подало бюджет вовремя. Вовремя подало, но даже сейчас на официальном сайте Верховной Рады Украины отсутствует его текст. Ведь там была графа с грамматической ошибкой. Важно, чтобы такие серьезные документы подавались без ошибок. Депутатские фракции ожидают текст  бюджета, для того, чтобы мы могли над ним поработать", - сказала Геращенко.

Она также обратилась к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом пригласить на пятничное пленарное заседание министра финансов Оксану Маркарову и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

"Также я поддерживаю коллегу из фракции «Голос», чтобы в пятницу было не только выступление в рамках часа вопросов к правительству госпожи Маркаровой, но и господина Пристайко. Потому что те вещи, которые происходят сегодня в заявлениях по внешней политике, они чрезвычайно тревожны и парламент имеет право услышать наши позиции в контексте мирного урегулирования и понимать настоящую ситуацию", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, Кабмин внес в парламент проект государственного бюджета на 2020 год. Он зарегистрирован в парламенте под номером 2000. Представит правительство бюджет в Раде в пятницу, 20 сентября.

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