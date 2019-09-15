​Волкер не верит, что Украину будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока он оккупирован

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер не верит, что западные партнеры будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока он оккупирован.

Об этом он сказал в интервью "1+1", комментируя перспективу реализации так называемой "формулы Штайнмайера".

"Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными", - сказал Волкер.

Он напомнил, что по "формуле Штайнмайера" специальный статус для оккупированных территорий станет постоянным только после того, как там состоятся свободные и честные выборы.

"Для того, чтобы иметь выборы свободными и честными, нужно свободная, спокойная, безопасная среда. Поэтому, безопасность прежде всего. И пока мы не видим, чтобы Россия на это согласилась или что-то для этого сделала. Думаю, каждый готов сказать: "Ок, пора, чтобы формула заработала", но чтобы прийти к этому, нужно, чтобы Россия вывела войска. Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия. Должны быть расположены миротворцы для создания стабильности или восстановлена стабильность иным образом, чтобы внедрить минские договоренности. "Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы иметь свободные выборы", - сказал Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что по Минским соглашениям "безопасность, очевидно, должна быть прежде всего".

"Вы не можете проводить избирательную кампанию, кандидаты конкурентных политических сил не могут проводить митинги, публичные мероприятия, потому что для этого нет необходимых условий. Должна быть установлена безопасность прежде всего. Потом должны быть выборы и некоторые другие политические шаги, как того требуют Минские соглашения. Возвращение территорий под украинский контроль произойдет потом, когда определенные политические шаги будут сделаны", - сказал Волкер.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.