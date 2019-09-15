Кабмин сегодня подаст в Раду проект госбюджета на 2020 год

Кабинет министров сегодня подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом в воскресенье, 15 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства, передает РБК-Украина.

Премьер сообщил, что в течение двух недель Кабмин также подаст в Раду программу деятельности правительства.

"Мы сегодня в парламент подаем первый проект бюджета, чтобы депутаты могли на него посмотреть. В течение двух недель должны подать в ВР программу деятельности правительства", - сказал Гончарук.

Министр финансов Оксана Маркарова, присутствовавшая на брифинге, сообщила, что проект госбюджета на 2020 год построено на действующем макроэкономическом прогнозе по валютному курсу 28,20 грн за доллар.

"Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержденный в мае этого года, находится он на сайте, публичный. В нем внутри курс доллара в следующем году - 28,2. И это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сказала глава Минфина.

Проект предусматривает доходы госбюджета (включая трансферты) на 1,079 трлн грн, расходы - 1,17 трлн, дефицит составит 2,09%.

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн, из которых 69,7 млрд грн - Дорожный фонд.

Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.

Отметим, что проект госбюджета на 2020 год, согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, должен быть внесен в Верховную Раду до 15 сентября.