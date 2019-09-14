Глава ОБСЕ о миротворческой миссии на Донбассе: Сначала нужно достичь мира и обеспечить разведение войск

Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак оценил возможность введения на оккупированную сейчас часть украинского Донбасса международной миротворческой миссии.

Выступая

на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, Лайчак заявил, что перед возможным введением миротворцев необходимо сначала достичь мира и обеспечить разведение войск, передает Радио Свобода..

При этом он отметил, что такая миссия должна иметь четкий мандат и полный доступ ко всей оккупированной части Донбасса.

"Чего необходимо избежать любой ценой для этой миссии, так это легитимизации этой искусственной внутренней границы - линии разграничения", - заявил Лайчак.

По его словам, "миротворческая миссия не должна быть использована для легитимизации этих странных вооруженных формирований на линии соприкосновения", как он назвал поддерживаемые и направляемый Россией незаконные вооруженные сепаратистские группировки "ДНР" и "ЛНР".

Накануне, выступая на этом форуме, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "очень осторожно" относится к теме миротворцев на Донбассе, чтобы там не было "сценария Абхазии или Приднестровья, когда миротворцы станут на контактной линии разграничения и уже никуда не уйдут". Он отметил, в частности, что против возможности разместить миротворцев на линии разграничения на Донбассе он видит местом развертывания миротворческой миссии границу Украины и России.

Как сообщалось, глава ОБСЕ считает "формулу Штайнмайера" хорошей основой для выполнения Минских соглашений.