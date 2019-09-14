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Главой ЦИК может стать Вадим Галайчук или Алина Загоруйко

«Есть список на салфетке, который постоянно корректируется».

Главой ЦИК может стать Вадим Галайчук или Алина Загоруйко
Фото: 112

Главой ЦИК могут стать депутаты от "Слуги народа" Вадим Галайчук или Алина Загоруйко. Об этом LB.ua сообщил источник в партии.

«Пока окончательного списка [членов ЦИК] нет. Есть список на салфетке, который постоянно корректируется. Наиболее вероятный претендент на главу ЦИК Вадим Галайчук. Или Алина Загоруйко», - сообщил источник.

В то же время, в комментарии LB.ua лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук подтвердил, что от них в ЦИК будет один человек.

«Мы уже определились с кандидатурой», - сказал он в кулуарах конференции YES.

Источник LB.ua в «Голосе» отметил, что «скорее всего, будет делегирован Андрей Гевко». Гевко был представителем «Голоса» в ЦИК во время парламентских выборов.

Источник также сообщил, что представителем от «Батькивщины» в комиссии может стать экс-член ЦИК Жанна Усенко-Чёрная.

Отметим, за членов ЦИК голосует Верховная Рада, главу комиссии члены ЦИК выбирают на заседании.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию. За это решение в целом проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых. 

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает связь между роспуском ЦВК и планами провести выборы в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей.

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