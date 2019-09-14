Главой ЦИК может стать Вадим Галайчук или Алина Загоруйко

«Есть список на салфетке, который постоянно корректируется».

Главой ЦИК могут стать депутаты от "Слуги народа" Вадим Галайчук или Алина Загоруйко. Об этом LB.ua сообщил источник в партии.

«Пока окончательного списка [членов ЦИК] нет. Есть список на салфетке, который постоянно корректируется. Наиболее вероятный претендент на главу ЦИК Вадим Галайчук. Или Алина Загоруйко», - сообщил источник.

В то же время, в комментарии LB.ua лидер фракции «Голос» Святослав Вакарчук подтвердил, что от них в ЦИК будет один человек.

«Мы уже определились с кандидатурой», - сказал он в кулуарах конференции YES.

Источник LB.ua в «Голосе» отметил, что «скорее всего, будет делегирован Андрей Гевко». Гевко был представителем «Голоса» в ЦИК во время парламентских выборов.

Источник также сообщил, что представителем от «Батькивщины» в комиссии может стать экс-член ЦИК Жанна Усенко-Чёрная.

Отметим, за членов ЦИК голосует Верховная Рада, главу комиссии члены ЦИК выбирают на заседании.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада распустила Центральную избирательную комиссию. За это решение в целом проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает связь между роспуском ЦВК и планами провести выборы в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей.