Кучма: в нынешних условиях выборы на Донбассе невозможны

"Если выведут войска, технику, если появится там украинская власть, тогда да, выборы".

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о планах провести местные выборы на Донбассе.

В комментарии LB.ua в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии Кучма сказал, что до вывода оккупационных войск выборы не могут состояться.

"В том состоянии, в котором сегодня находится [ситуация], на мой взгляд, [выборы] невозможны. Потому что это будут выборы не наши, а чужие. Если до апреля они выведут войска, если выведут технику, если появится там украинская власть, тогда да, выборы. А так сегодня вы бы поехали на ту территорию контролировать выборы?" - сказал Кучма.

Он добавил, что "нынешняя власть пока что ничего не планирует" в плане местных выборов на оккупированной территории.

В то же время Кучма поддержал готовность президента Владимира Зеленского идти на контакт с российским лидером Владимиром Путиным, который уже привел к обмену удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". "То, что Зеленский пошел на прямой диалог с Путиным, - честь ему и хвала", - сказал он.

Кучма считает, что это может привести к прогрессу в мирном урегулировании. По его мнению, если Путин "сделал первый шаг, то должен сделать и второй".

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. Позже Зеленский уточнил, что выборы на Донбассе состоятся только после вывода войск.