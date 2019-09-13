Зеленский: выборы на Донбассе состоятся после вывода войск

"А что, может быть по-другому?".

Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе состоятся после вывода оккупационных войск.

На брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Зеленский сказал, что выборы на Донбассе он сможет предметно прокомментировать только после того, как будут достигнуты договоренности в Нормандском формате.

Его спросили, будет ли предшествовать выборам вывод войск, на что президент Украины ответил: "Да. А что, может быть по-другому?".

Зеленский отметил, что это сложная тема, которая состоит не только из одного вопроса выборов.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях.", - пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что Донбасс - это Украина, и там должны быть местные выборы, но по украинскому законодательству.

"Все остальные детали и сроки я не могу с вами сейчас обсуждать", - указал он.

Напомним, 13 августа министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.