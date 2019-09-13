Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Специалисты назвали причину обвала дома в Дрогобыче

Одна из несущих стен была аварийной и не выдержала нагрузки.

Специалисты назвали причину обвала дома в Дрогобыче
Фото: lv.dsns.gov.ua

Средняя несущая стена дома, который в конце августа обвалился в Дрогобыче, была аварийной.

Об этом в пятницу на брифинге во Львовской ОГА сообщил специалист ГП "Западный экспертно-технический центр гоструда" Роман Колдра, пишет местное издание "Твоє місто".

"При проведении технического и визуального обследования установили, что разрушение произошло вследствие того, что средняя несущая стена, на которую опираются две другие, была в непригодном для эксплуатации состоянии. После более детальных экспертиз определили, что она аварийная. Сам процесс, толчок, с которого это началось, требует более детального обследования", - сказал он.

Эксперт добавил, что для окончательного установления причины обвала нужно провести гидрологические исследования.

Доктор технических наук НУ "Львовская политехника" Богдан Демчина в свою очередь сказал, что одной из причин является потеря устойчивости несущей стены, которая дала трещину.

"Это разрушение является специфическое, ведь оно внезапное. В ходе проведения экспертиз мы выяснили, что кирпич, из которой построили несущую стену, не соответствует нормам. Мы составили математическую модель, ЗD-модель здания, и ждем выводов геологов, экспертизу для того, чтобы провести дальнейшие расчеты", - добавил Демчина.

Обобщенный вывод о причинах обвала ожидается через три недели.

Напомним, ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. В результате обрушения погибли восемь человек.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также