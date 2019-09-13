Специалисты назвали причину обвала дома в Дрогобыче

Одна из несущих стен была аварийной и не выдержала нагрузки.

Средняя несущая стена дома, который в конце августа обвалился в Дрогобыче, была аварийной.

Об этом в пятницу на брифинге во Львовской ОГА сообщил специалист ГП "Западный экспертно-технический центр гоструда" Роман Колдра, пишет местное издание "Твоє місто".

"При проведении технического и визуального обследования установили, что разрушение произошло вследствие того, что средняя несущая стена, на которую опираются две другие, была в непригодном для эксплуатации состоянии. После более детальных экспертиз определили, что она аварийная. Сам процесс, толчок, с которого это началось, требует более детального обследования", - сказал он.

Эксперт добавил, что для окончательного установления причины обвала нужно провести гидрологические исследования.

Доктор технических наук НУ "Львовская политехника" Богдан Демчина в свою очередь сказал, что одной из причин является потеря устойчивости несущей стены, которая дала трещину.

"Это разрушение является специфическое, ведь оно внезапное. В ходе проведения экспертиз мы выяснили, что кирпич, из которой построили несущую стену, не соответствует нормам. Мы составили математическую модель, ЗD-модель здания, и ждем выводов геологов, экспертизу для того, чтобы провести дальнейшие расчеты", - добавил Демчина.

Обобщенный вывод о причинах обвала ожидается через три недели.

Напомним, ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. В результате обрушения погибли восемь человек.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.