Спасатели закончили поисковые работы, а также работы по разбору завалов строительных конструкций обрушившегося четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что работы были завершены 29 августа в 18:00. Силами ГосЧС были спасены семеро человек, в том числе пятеро детей.

"Также обнаружены тела восьмерых погибших, смерть которых наступила сразу во время обвала: 28 августа 2019: женщина (1975 г.р.) - 5:20; мужчина (1962 г.р.) - 8:25; 29 августа 2019: мужчины (1977 г.р.) - 00:20; женщину (1940 г.р.) - 2:50; женщину (1955 г.р.) - 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщину (1939 г.р.) - 4:50; женщину (1998 г.р.) - 6:00", - уточнили в ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, обвал дома в Дрогобыче произошел ночью 28 августа на ул. Грушевского, 101. Сразу сообщалось о двух погибших и семерых пострадавших, среди которых - шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года. Позже, около 15.00 произошел новый обвал - упала верхняя плита, которая нависала над развалиной.

По факту обрушения дома открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия - 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обрушение жилого дома в Дрогобыче и в связи с этим анонсировал аудит всех жилых домов Украины.