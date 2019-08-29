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В Дрогобыче задержали двух коммунальщиков из-за обвала дома

Уголовное производство открыто сразу трем статьям.

В Дрогобыче задержали двух коммунальщиков из-за обвала дома
Фото: Поліція Львівської області\фб

В Дрогобыче во Львовской области входе уголовного производства по факту обрушения четырехэтажного жилого дома задержали двух работников коммунального предприятия. Об этом на фейсбуке сообщила полиция Львовской области.

"В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч", - сказано в сообщении.

По факту обрушения дома открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этих статей - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Вскоре полиция решит вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, под завалами в Дрогобыче нашли тела восьми погибших, среди них 5-летний мальчик. Отмечается, что восемь человек, чьи тела были обнаружены, погибли сразу при завале. В ходе работ по разбор завалов, силами ГосЧС спасено 7 человек, в том числе 5 детей.

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