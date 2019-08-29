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Киевский фуникулер сегодня возобновит работу

Фуникулер заработает сегодня после 12:00.

Киевский фуникулер сегодня возобновит работу
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 29 августа, в 12:00 после ремонта Киевский фуникулер возобновит свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

Напомним, 22 июля Киевский фуникулер закрыли для ежегодного технического осмотра и ремонта. Он должен был заработать 23 августа, однако открытие отложили, поскольку обнаружили, что после испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму.

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