В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
Богатыреву арестовали на два месяца
Богатыреву арестовали на два месяца
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве от взрыва электронной сигареты пострадал мужчина

Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

В Киеве от взрыва электронной сигареты пострадал мужчина
Фото: facebook.com/kyivpatrol

Вечером 27 августа в Киеве мужчина пострадал от взрыва электронной сигареты, его госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

Об этом сообщает полиция Киева в фейсбуке.

По данным правоохранителей, около 20:00 они получили сообщение о несчастном случае на проспекте Победы.

Пострадавший рассказал, что ехал на пассажирском месте в авто, когда в его сумке взорвался вейп.

"Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы. Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь", — говорится в сообщении.

По словам патрульных, у мужчины были ожоги кистей рук, его госпитализировали в ожоговое отделение больницы.

Как сообщалось, а конце августа 2017 в Лондоне из-за взрыва электронной сигареты эвакуировали вокзал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также