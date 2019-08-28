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В Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы крымского татарина за участие в добровольческом батальоне

Обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

В Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы крымского татарина за участие в добровольческом батальоне
Дилявер Гафаров
Фото: uaportal

Так называемый «Кировские районный суд Крыма» приговорил крымского татарина Дилявера Гафарова на 10 лет лишения свободы за участие в добровольческом батальоне по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк у себя на фейсбуке.

Приговор вносил судья Игорь Дегтярев, изначально ибвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016-2018 годах участвовал в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение "Аскер", а также был участником экономической блокады Крыма.

Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

Напомним, вчера, 27 августа в оккупированном Крыму снова проходили обыски у крымских татар. В частности, люди в масках обыскали вчера дом крымскотатарского предпринимателя, а также жилище его родителей.

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