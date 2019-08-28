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Дату обмена заключенными между Украиной и Россией перенесли

Когда именно состоится обмен – пока не известно.

Дату обмена заключенными между Украиной и Россией перенесли
Фото: EPA/UPG

Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и Россией перенесли.  Об этом сообщает "Громадське".

Адвокат отметил, что когда именно состоится обмен заключёнными – ему не известно.

На вопрос, по какой причине перенесли процесс обмена, Рыбин лишь ответил: "Когда договоренностей у товарищей нет, на лад дело не пойдет".

Напомним, в последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией.

23 августа в Киев прибыла Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 22 августа сообщалось, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран.

Кроме того, адвокат "экс-беркутовца" Александра Саттарова, которого в Киеве засудили за участие в "самообороне" Крыма заявил о подготовке его обмена на украинского моряка.

21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним.

23 августа президент Владимир Зеленский тоже высказывался о своих надеждах, что обмен удерживаемых лиц произойдет в ближайшее время.

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