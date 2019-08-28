В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина" Олега Решетняка.

Около 13:50 эфир телеканала прервали из-за конфликта, который возник у журналиста с лесниками во время съемки сюжета о вырубке лесов.

"Мы снимаем документальный проект-расследование, который касается вырубки векового дуба. Когда приезжал президент Владимир Зеленский, он пролетел над харьковскими лесами и был шокирован увиденным", - успел рассказать Решетняк во время прямого включения.

По словам журналиста, во время съемки с квадрокоптера к его команде подошли агрессивные сотрудники хозяйства и начали предъявлять претензии, требуя отдать флеш-накопитель со снятым материалом. Автомобилю журналистов спустили колеса и чуть не перевернули.

Обе стороны вызвали полицейских.

Пока Решетняк общался с ведущими в студии, к нему подошли несколько человек. Он начал убегать, но в конце концов, судя по картинке, оказался на земле. После этого трансляция, которая велась с мобильного телефона, прервалась.

Обновление. Пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что по факту конфликта начаты несколько уголовных производств по ст.171 (препятствование профессиональной деятельности журналиста), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.345-1 (насилие в отношении журналиста), ст.347 (умышленное повреждение имущества).

Задержаны 30 человек, которые могут быть причастны к происшествию.

Фото: npu.gov.ua

Тяжесть повреждений, нанесенных журналисту, будут устанавливать врачи.

Сам журналист рассказал, что его избили, но госпитализация не потребовалась - он отделался синяками.

Напомним, 17 июля во время рабочей поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в регионе.

На нем выступил директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский, пожаловавшийся на давление после инициированных им ревизий. "Мы сделали ревизию всего 10% от общей площади и обнаружили 80 млн грн убытков – это более 8 тыс. куб. м древесины. По нашим подсчетам, если мы сделаем полную ревизию лесхоза, всех лесных обходов Октябрьского хозяйства, то примерно это будет около 200 млн грн", – рассказал Чагаровский. Он считает, что в пределах Харьковской области сумма убытков может достигать миллиарда гривен.

19 августа Государственное бюро расследований сообщило о начале уголовного производствв по факту самовольной вырубки в Октябрьском лесном хозяйстве. Дело расследуется по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением.