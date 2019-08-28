Погибших и пострадавших нет.

Ночью в Одессе загорелись павильоны на рынке "Северный".

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"28 августа в 4:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании торговых павильонов на рынке «Северный» по адресу: г. Одеса, проспект Добровольского, 114/2. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горят 40 торговых павильонов на территории рынка", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали огонь в 4:54 и в 05:04 - ликвидировали на площади 350 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования в павильоне

От ГосЧС привлекались 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

Напомним, в январе 2016 года на территории одесского рынка "Меркурий" произошло возгорание торговых павильонов.При пожаре пострадала женщина. Также огнем было повреждено 11 павильонов и имущество нежилых зданий. По оценкам экспертов, ущерб составил свыше 400 тыс. гривен. По данным расследования, возгорание произошло из-за действий сварщика, который пренебрег правилами пожарной безопасности.