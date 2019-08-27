Сегодня, 27 августа, Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Отмечается, что один из слушателей, несмотря на замечания, систематически нарушал порядок, а другие присутствующие, поддержали его. Как передает UA:Первый, сторонники УПЦ КП начали кричать "Позор" и требовать восстановить свой патриархат.

"Учитывая, что при рассмотрении данного дела в зале находилось более 50 свободных слушателей, которые выражали поддержку данному лицу, слушать дело было невозможно и судьей был объявлен перерыв до 11 сентября", - сообщили в ОАСК.

Фото: facebook.com/ua.pershyi.news

После переноса заседания свободные слушатели вызвали следственно-оперативную группу для фиксаций заявления о преступлении и заблокировали зал судебных заседаний. В связи с этим секретариат суда был вынужден перенести ряд судебных заседаний по другим делам.

"Из-за событий, которые имели место 27 августа во время рассмотрения дела по иску УПЦ КП судья обязан обратиться в Высший совет правосудия с сообщения о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия", - заявили в ОАСК.

Фото: facebook.com/ua.pershyi.news

Напомним, 20 июня "собор" УПЦ КП, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого Православная церковь Украины отобрала в Филарета Киевскую патриархию.

2 июля УПЦ КП обратилась в ОАСК с просьбой отменить ликвидацию патриархата. Вся УПЦ КП, как и вся Украинская автокефальная православная церковь, 15 декабря 2018 года объединилась в поместную Православную церковь Украины. Соответственно, никакие решения, распоряжения или другие документы, изданные от имени Киевского патриархата или ее уставных органов после регистрации Киевской митрополии ПЦУ 30 января 2019 года, не имеют канонической и юридической силы и не подлежат исполнению. Однако, синод ПЦУ не смог убедить Филарета в том, что Киевского патриархата больше нет.