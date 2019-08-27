Во вторник утром в Печерском районе Киева на женщину упало дерево.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

"27 августа в 10:04 поступило сообщение о том, что на ул. Чегорина, 59-А, на человека упало дерево. На вызов были направлены спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части и отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения", - говорится в сообщении.

По прибытию на место спасатели обнаружили потерпевшую, которая находилась у поваленного дерева. Женщина была в сознании.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Как выяснилось, дерево лишь ударило ее, а не привалило. С помощью носилок спасатели транспортировали пострадавшуб в "карету" скорой медицинской помощи, которая доставила ее в больницу.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Напомним, ранее во Львовской области из-за падения дерева на автомобиль пострадали два человека.