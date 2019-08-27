Оккупанты препятствуют украинской стороне приступить к ремонту моста в Станице Луганской

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) оккупированных районов Луганской области разместили очередную временную постройку, которая препятствует украинской стороне перейти к ремонту разрушенной части моста в районе Станицы Луганской. Об этом сообщается на фейсбуке ООС.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что НВФ ОРЛО и дальше продолжают имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения №1. В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг" с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1", - сказано в сообщении украинской СЦКК на странице операции объединенных сил.

Украинская сторона напомнила, что в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы и другим Минским договоренностям участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободным от каких-либо милитарных структур.

Отмечается, что действия оккупантов ставят под срыв выполнение Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом представители ОРЛО "не дают возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста".

Напомним, демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали в субботу, 24 августа. Сообщалось, если оккупанты не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить. 25 августа Украина была вынуждена остановить все работы возле моста в Станице Луганской до начала синхронного со стороны боевиков демонтажа укреплений на участке разведения номер 1.

Украинская сторона 20 августа уже приступала к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, но из-за отсутствия синхронных действий со стороны боевиков ОРЛО, Киев вынужден был прекратить работы.

Ранее сотрудникам ГосЧС удалось разминировать территорию возле моста. Было обнаружено 197 взрывоопасных предметов. К работе непосредственно на разрушенной части моста боевики украинских саперов не допустили.

7 июля президент Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.