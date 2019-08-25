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Украинская сторона остановила демонтаж конструкций возле моста в Станице Луганской

Оккупанты так и не начали синхронные действия.

Украинская сторона остановила демонтаж конструкций возле моста в Станице Луганской
Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Украина была вынуждена остановить все работы возле моста в Станице Луганской до начала синхронного со стороны боевиков демонтажа укреплений на участке разведения номер 1. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на странице штаба ООС в Фейсбук.

"Утром воскресенья, 25 августа, трое украинских пиротехников приступили к обследованию участка местности для проведения демонтажных работ на участке Станица Луганская", - говорится в сообщении.

По состоянию на девять утра боевики не проводили никаких инженерных работ, как договаривались. Поэтому Украина приостановила демонтаж.

Отмечается, что за ситуацией следят представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

Напомним, демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали в субботу, 24 августа. Сообщалось, если оккупанты не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить.

Украинская сторона 20 августа уже приступала к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, но из-за отсутствия синхронных действий со стороны боевиков ОРЛО, Киев вынужден был прекратить работы.

Ранее сотрудникам ГосЧС удалось разминировать территорию возле моста. Было обнаружено 197 взрывоопасных предметов. К работе непосредственно на разрушенной части моста боевики украинских саперов не допустили.

7 июля президент Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

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