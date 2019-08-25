Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
В Киеве прошел Марш защитников Украины
В Киеве прошел Марш защитников Украины
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
ГлавнаяОбществоЖизнь

Суд заменил 4,5 года тюрьмы на 1,5 года условно для двух нападавших на табор ромов во Львове

В июне прошлого года 14 человек разгромили ромское поселение, убив человека.

Суд заменил 4,5 года тюрьмы на 1,5 года условно для двух нападавших на табор ромов во Львове
Табор ромов во Львове после погрома в июне 2018 года
Фото: npu.gov.ua

Пустомытовский районный суд Львовской области признал виновными в хулиганстве двух старшеклассников, которые в прошлом году напали на табор ромов во Львове. Однако суд освободил их от отбывания наказания (по 4,5 года тюрьмы) и назначил по 1,5 года условно. Об этом сообщает Zaxid.нет.

"В августе 2019 Пустомытовский райсуд Львовской области закончил рассматривать дело в отношении двух из 14 нападающих - Андрея И. и Юрия Г, которые учатся в 11 классе лицея им. Ивана Пулюя", - говорится в сообщении.

В судебном приговоре указано, что один из парней непосредственно разрушал ромский табор металлической трубой и «выгонял ромов с занимаемой территории», а другой «стоял на шухере». Их обвиняли в хулиганстве с применением оружия, которое наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Андрей И. и Юрий Г. заключили соглашение о признании виновности с прокурором.

Судья райсуда Евгений Данилов признал Андрея И. и Юрия Г. виновными в хулиганстве и назначил наказание в виде 4,5 лет тюрьмы каждому, однако освободил их от отбывания этого наказания, назначив по 1,5 года условно.

В течение этого времени они должны периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы. 

Дело о других 12 нападающих, трое из которых обвиняются в умышленном убийстве, продолжают рассматривать в суде.

Напомним, в июне прошлого года 14 человек напали на табор ромов в лесополосе на окраине Львова, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

Суд установил, что участники группировки готовились к нападению в гаражном кооперативе. За день до нападения, которое состоялось 24 июня, они приготовили деревянные палки, ножи, металлические трубы, цепи и молоток. Также они надели маски, чтобы скрыть свои лица. Часть членов группировки нападала на табор, а другие оставались на подступах, чтобы сообщить о приближении людей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также