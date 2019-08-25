Суд заменил 4,5 года тюрьмы на 1,5 года условно для двух нападавших на табор ромов во Львове

Табор ромов во Львове после погрома в июне 2018 года

Пустомытовский районный суд Львовской области признал виновными в хулиганстве двух старшеклассников, которые в прошлом году напали на табор ромов во Львове. Однако суд освободил их от отбывания наказания (по 4,5 года тюрьмы) и назначил по 1,5 года условно. Об этом сообщает Zaxid.нет.

"В августе 2019 Пустомытовский райсуд Львовской области закончил рассматривать дело в отношении двух из 14 нападающих - Андрея И. и Юрия Г, которые учатся в 11 классе лицея им. Ивана Пулюя", - говорится в сообщении.

В судебном приговоре указано, что один из парней непосредственно разрушал ромский табор металлической трубой и «выгонял ромов с занимаемой территории», а другой «стоял на шухере». Их обвиняли в хулиганстве с применением оружия, которое наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Андрей И. и Юрий Г. заключили соглашение о признании виновности с прокурором.

Судья райсуда Евгений Данилов признал Андрея И. и Юрия Г. виновными в хулиганстве и назначил наказание в виде 4,5 лет тюрьмы каждому, однако освободил их от отбывания этого наказания, назначив по 1,5 года условно.

В течение этого времени они должны периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Дело о других 12 нападающих, трое из которых обвиняются в умышленном убийстве, продолжают рассматривать в суде.

Напомним, в июне прошлого года 14 человек напали на табор ромов в лесополосе на окраине Львова, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

Суд установил, что участники группировки готовились к нападению в гаражном кооперативе. За день до нападения, которое состоялось 24 июня, они приготовили деревянные палки, ножи, металлические трубы, цепи и молоток. Также они надели маски, чтобы скрыть свои лица. Часть членов группировки нападала на табор, а другие оставались на подступах, чтобы сообщить о приближении людей.