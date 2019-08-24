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Во время торжеств ко Дню Независимости полиция получила сообщение о заминировании Майдана

Сегодня в центре Киева состоялось Шествие достоинства и Марш защитников Украины.

Во время торжеств ко Дню Независимости полиция получила сообщение о заминировании Майдана
Фото: Сергей Нужненко

Во время торжеств ко Дню Независимости киевская полиция получила сообщение о заминировании Майдана. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает УНИАН.

"Во время официальных мероприятий было одно сообщение о заминировании Майдана Независимости. Возбуждено уголовное производство", - сказал Крищенко.

По его словам, учитывая, что территория Майдана была обследована и проверена еще до начала мероприятий, специалисты осуществляли проверку в связи с сообщением после окончания торжеств.

Информация о взрывчатке не подтвердилась. Крищенко добавил, что правоохранители устанавливают личность, которая сообщила о заминировании.

Напомним, ко Дню Независимости в центре Киева состоялись два отдельных мероприятия - Шествие достоинства и Марш защитников, на котором людей было больше, чем на государственном мероприятии.

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