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В Украине будут отмечать День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость

Зеленский подписал соответствующий указ.

В Украине будут отмечать День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость
Фото: Макс Требухов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость Украины, который будет проходить ежегодно 29 августа. 

Об этом глава государства сообщил во время выступления ко Дню Независимости.

"Сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного почитания их памяти мною подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины и празднованию его ежегодно 29 августа. Благодарим вас. Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Напомним, в 2019 году в Украине установили несколько новых праздников: День пехоты - 6 мая, День резервиста - 18 мая, День отца - третье воскресенье июня, День сержанта ВСУ - 18 ноября.

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