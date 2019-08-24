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3 тыс. правоохранителей следят за порядком во время празднований в Киеве

Полицейские будут проверять людей в специальных фильтрационных центрах.

3 тыс. правоохранителей следят за порядком во время празднований в Киеве
Фото: kyiv.npu.gov.ua

За порядком во время празднования Дня Независимости в Киеве следят три тысячи правоохранителей. Об этом сообщили в столичной Нацполиции.

"Для обеспечения общественной безопасности привлечены военнослужащие Нацгвардии, все подразделения Национальной полиции, в частности взрывотехники, кинологи, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации", - говорится в сообщении.

Правоохранители предупредили, что будут проводить поверхностные проверки, в том числе на фильтрационных центрах на входе к местам проведения мероприятий.

Всего на территории страны безопасность и порядок будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей.

Напомним, сегодня в Киеве проходят мероприятия по празднованию 28-го Дня Независимости.

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