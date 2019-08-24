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​На Майдане начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости

На Майдане Независимости в Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины.

Мероприятиям предшествовала минута молчания по погибшим героям Небесной сотни. Ее объявил президент Владимир Зеленский.

"Уважаемые украинцы, мы начинаем День Независимости Украины с места, где ради сохранения нашей независимости лучшие сыны и дочери Украины отдали свои жизни, свое будущее ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем: спасибо! Вечная память погибшим", - сказал президент.

Фото: president.gov.ua

После этого президент Зеленский и первая леди возложили цветы у мемориала на аллее Небесной Сотни и спустились вниз на Майдан Независимости, где был поднят флаг Украины и несколько раз исполнен государственный гимн.

В выступлении приняли участие композитор Мирослав Скорик, сыгравший на пианино, хип-хоп певица Алина Паш, поп-певица Тина Кароль.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Алина Паш
Фото: president.gov.ua
Алина Паш

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

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