В Украине будут отмечать День отца на государственном уровне

День отца будут отмечать в третье воскресенье июня каждого года.

8 мая 2019 года Кабинет Министров Украины принял Указ Президента Украины "О Дне отца". Соответствующая информация опубликована в пресс-центре Министерства социальной политики Украины.

«Правительство приняло решение необходимое для введения празднования Дня отца в Украине», - отмечено на сайте министерства.

Согласно принятому решению, День отца теперь является официальным государственным праздником и будет отмечаться в третье воскресенье июня каждого года.

Отмечается, что реализация данного решения будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества, а также повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

Напомним, в апреле 2019 года Президент Украины Петр Порошенко подписал три указа, которыми установил три праздника: День пехоты, День резервиста и День сержанта Вооруженных Сил Украины.