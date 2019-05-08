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В Украине будут отмечать День отца на государственном уровне

День отца будут отмечать в третье воскресенье июня каждого года.

В Украине будут отмечать День отца на государственном уровне
Фото: sockraina.com

8 мая 2019 года Кабинет Министров Украины принял Указ Президента Украины "О Дне отца". Соответствующая информация опубликована в пресс-центре Министерства социальной политики Украины.

«Правительство приняло решение необходимое для введения празднования Дня отца в Украине», - отмечено на сайте министерства.

Согласно принятому решению, День отца теперь является официальным государственным праздником и будет отмечаться в третье воскресенье июня каждого года.

Отмечается, что реализация данного решения будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества, а также повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

Напомним, в апреле 2019 года Президент Украины Петр Порошенко подписал три указа, которыми установил три праздника: День пехоты, День резервиста и День сержанта Вооруженных Сил Украины.

  • День пехоты будут отмечать 8 мая;
  • День резервиста – 18 мая;
  • День сержанта Вооруженных Сил Украины – 18 ноября.
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