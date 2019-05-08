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Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии

"Все права собственности, возникшие, когда Крым находился в составе Украины, действительны по российскому законодательству"

Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
ЖК "Император", где продается квартира Елены Зеленской
Фото: http://bestdeal.com.ua

В так называемом "Госкомрегистре" аннексированного Россией Крыма заявили, что признают права жены новоизбранного президента Владимира Зеленского Елены на элитную квартиру в Ливадии.

Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе "Госкомитета Крыма по государственной регистрации и кадастру" заявили, что обращений от супруги Зеленского не было.

"Обращений не было. Судя по ее декларации, если она ее [квартиру] указала, значит, она ею владеет. А действительно ли зарегистрированы у нее права, в наших базах нет возможности посмотреть, доступ к такой информации есть только у определенного круга лиц", - пояснили в пресс-службе.

В "госкомитете" также заявили, что все права собственности, возникшие, когда Крым находился в составе Украины, действительны по российскому законодательству.

"Да, они признаются действительными бессрочно. И перерегистрировать их необходимости нет", - отметили в российском ведомстве.

Напомним, о том, что у Зеленского есть недвижимость в Крыму, сообщило агентство Reuters. Как выяснилось, Елена Зеленская в 2013 году купила элитную квартиру в жилом комплексе «Император» в Ливадии на побережье Черного моря у украинского бизнесмена и бывшего депутата Верховной рады Александра Буряка.

В Пресс-службе Зеленского заявляли, что семья президента будет пользоваться этой квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". Позже стало известно, что Елена Зеленская продает эту квартиру за 790 тыс. долларов.

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