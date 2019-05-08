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Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 25

Один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Число обстрелов на Донбассе увеличилось до 25
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия… В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения" - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстрелял позиции ВСУ: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое; трижды из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи города Авдеевка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Водяное; из гранатометов различных систем - вблизи села Николаевка; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Невельское; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское; из стрелкового оружия - у села Богдановка.

Также под обстрелами оказались населенные пункты: Новозвановка, Попасная, Екатериновка, Хутор Вильный, Южное, Станица Луганская.

С начала текущих суток боевики дважды обстрелял позиции Объединенных сил - вблизи города Марьинка и возле Павлополя.

Напомним, в течение дня вторника боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений ООС, в результате один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены.

В понедельник, 6 мая, президент Петр Порошенко назначил Александра Сырского командующим операции Объединенных сил вместо Сергея Наева.

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