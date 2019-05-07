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Президент Академии украинской прессы Иванов заявил об обыске у него дома

Суд также арестовал счета профессора, на которые поступают средства от иностранных доноров.

Президент Академии украинской прессы Иванов заявил об обыске у него дома
Валерий Иванов
Фото: Валерий Иванов / Facebook

Профессор Киевского Национальногого университета имени Тараса Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Иванов заявил об обыске у него дома.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По его словам обыски проводились по решению Печерского райсуда. Суд также арестовал счета профессора Иванова, на которые поступают средства от иностранных доноров.

"Это идиотизм и издевательство. На эти счета поступали деньги только от иностранных структур: представительств немецких политических фондов, американских организаций (IREX и Internews), посольств США, Британии (последние перечисления шли через АУП, однако с четким указанием номера гранта, по которому проводилась проплата), других подобных структур. Ни одного перечисления ни от одного физического лица или украинской фирмы на наши счета ни поступало!" - подчеркнул Иванов.

Он добавил, что его обвиняют в нахождении с сыном в составе преступной группы, предъявляя в виде доказательств переписки в менеджерах, в том числе и в тех, которыми Иванов-старший, по его словам, ни разу не пользовался.

"В это опять-таки невозможно поверить, но в постановлении на обыск я обвинен в том, что нахожусь в составе организованной преступной группировки, которая незаконно собирает сведения о людях с целью получения выкупа! Доказательством по постановлению выступает моя переписка с сыном в WhatsApp и Threema. Наглая ложь! Уже и потому, что ни разу в жизни не пользовался мессенджером Threema. Вообще ни разу! WhatsApp у меня хотя бы установлен, но ни с Денисом, ни с кем бы то ни было я никакой преступной переписки не вел! Я обращаюсь к тем, кто меня знает. Хоть кто-нибудь из вас способен поверить в то, что я буду собирать информацию о людях и требовать за нее выкуп? Наглая, мерзкая и чудовищная ложь!" - написал профессор.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал в Фейсбуке, что НСЖУ осуждает обыски в семье Иванова.

Томиленко призвал руководство МВД и Нацполиции "ответственно отнестись к аргументированным возражениям, которые уже предоставлял наш коллега и его адвокат". И добавил, что требует "прекратить любое давление на человека с достойной репутацией".

Валерий Иванов - доктор филологических наук, автор первого в Украине учебника "Журналистская этика". Он более 20 лет возглавляет кафедру рекламы и связей с общественностью Института журналистики, а также возглавляет Академию украинской прессы.

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