​В Одессе облили фекалиями известную активистку Подпалую

В центре Одессы облили нечистотами журналистку "Группы 2 мая", активистку Светлану Подпалую.

Об этом сообщил в Фейсбуке советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

"В Приморский отдел поступила информация, что в районе Летнего театра активистку Светлана Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами. По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 УК (хулиганство)", - написал он.

Как сообщил в Фейсбуке руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский, инцидент с Подпалой может быть связан с противостоянием общественников против застройки в Летнем театре.

"Вот, конкретный пример слаженной работы пропагандистской машины и мэр обвиняемый в коррупции уже опустился до открытого противостояния с жителями Одессы... Учитывая то, что это уже второй подобный инцидент, я понимаю что и по первому с Мустафой Найемом тоже было дано добро", - написал Балинский.

Сама Подпалая рассказала, что утром пришла в Летний театр, чтобы поддержать активистов и присутствовать при осмотре пересаженных из-за планирующейся стройки деревьев.

"В 9:30 я пришла в Летний, чтобы присутствовать при осмотре специалистом КП "Зелентрест" пересаженных накануне рабочими деревьев. Я была одна. На месте присутствовал Степан Филимон, Сергей Тригуб, большое количество дежурных "титушек", продолжались незаконные работы. Ко мне подошел прораб Николай Пастер и завел разговор. Буквально через минуту подбежал парень с полным ведром помоев и облил меня с ног до головы. Титушки смеялись и снимали меня на видео. Отличная будет Аркадия№2", - написала она в Фейсбуке.

Отметим, что это не первое нападение на Подпалую в Одессе. В 2017 году на нее в центре города напали неизвестные, распылили ей в лицо газовый баллончик и избили.

Напомним, ранее депутата Верховной Рады Мустафу Найема в Одессе облили фекалиями. Он приезжал в город, чтобы поддержать акцию по защите от застройки Летнего театра. На брифинге к Найему подбежал мужчина в спецодежде и облил вонючей жидкостью.

28 марта одесский исполком утвердил проект благоустройства Летнего театра, который предложил известный шоумен Дмитрий Шпинарев. Он предполагает создание в Летнем театре концертной площадки, с фуд-кортами и зоной отдыха. 12 апреля строители приступили к началу работ, что вызвало новую волну конфликтов с активистами.