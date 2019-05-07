Швейцарская компания заявила о плагиате КГГА в проекте моста через Владимирский спуск

Компания предлагала очень похожую концепцию в 2013 году, но не смогла продать ее Киеву.

Швейцарская компания «Leuppi & Schafroth Architekten»заявляет о плагиате проекта моста через Владимирскую горку в Киеве. Информацию о скандале опубликовали журналисты программы "Наши деньги".

"Концепция и конструктивные решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве взяты из проекта швейцарских архитекторов, участвовавших в конкурсе в 2013 году", - заявила соучредитель компании Стефани Шафрот.

По ее словам, 3D визуализации их проекта отличаются "в некоторых деталях", но сохраняют базовую концепци., основные принципы проектирования, конструктивное решение и материалы. Детали, которые не совпадают со швейцарским проектом - это отсутствие лифта и стеклянные элементы в перекрытиях.

Шафрот уточнила, что первое место на конкурсе 2013 года присуждено не было, проект из бюро и испанской компании разделили второе место. Она также добавила, что компания не получила призовые, которые должны были выплатить в течение месяца после объявления результатов.

По словам Шафрот, в 2017 году к их бюро обратились представители КГГА и предложили реализовать проект, однако стороны не смогли согласовать бюджет и график строительства. Компания также отказалась продать проект и его документацию.

Напомним, в апреля 2013 года был объявлен международный архитектурный блиц-конкурс на лучший проект инженерно-архитектурного решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве. В феврале 2017 руководитель КГГА Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве мостового перехода. Контроль за выполнением строительства возложен на заместителя председателя КГГА Александра Спасибко. При этом в распоряжении было указано принять к сведению проведен конкурс на лучший проект моста.

Осенью 2017 коммунальное предприятие «Инженерный центр» (заказчик строительства) провел тендер на разработку проекта мостового перехода, который выиграло ООО «Проектные системы Лтд». Предложения двух других участников были отклонены. Цена этого договора сначала была 3,63 млн грн, а в дальнейшем снижена до 1,45 млн грн. В 2018 году «Проектные системы ЛТД» по переговорной процедуре получили еще 10,14 млн грн на корректировку и дополнительные работы по проекту. Кроме того, фирма получила 1,05 млн грн на авторский надзор за строительством.