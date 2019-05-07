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При утреннем обстреле на Донбассе получил ранение украинский военный

Накануне боевики совершили 12 обстрелов.

При утреннем обстреле на Донбассе получил ранение украинский военный
Фото: Макс Левин

В понедельник, 6 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных 120 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики продолжают обстрелы мирных населенных пунктов, ставя под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Накануне враг дважды обстрелял из минометов Троицкое, к счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Талаковка, Павлополь, Лебединское, Марьинка, Гранитное, Новозвановка и Троицкое. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Сегодня с начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Гнутово и Богдановки.

Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

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